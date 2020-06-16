شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 14 حالة جديدة من فيروس كورونا بـ«صدر بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف تعافي 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى الصدر، عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف «كورونا» لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس «كورونا»، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني.