شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: أتوقع «موسم مانجو مزدهر» رغم انتشار فيروس كورونا عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع الحاج حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن يكون هذا الموسم موسم ناجح اقتصاد لمزارعي المانجو لزيادة الطلب دوليا ومحليا على ثمار المانجو وخاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا كما سيشهد الموسم ارتفاع الإنتاجية.

وأضاف «أبوصدام»، إنه نظرا لزيادة أعداد الأشجار المثمرة ودخول أصناف جديده ذات إنتاجية عاليه مراحل الإنتاج، مشيرًا إلى أن أصناف المانجو الموجودة بمصر كثيرة، منها السكري والفونسو والصديقة والهندية والعويس ودبشة والزبدية والسنارة والناعومي والكنت والكيث والجولك ورقبة الوزة وتيمور وقلب الثور وبيض العجل.

وأوضح نقيب الفلاحين، في بيان، الثلاثاء، أن أشجار المانجو تزهر عادة في شهري فبراير ومارس ويختلف ميعاد التزهير باختلاف درجة حرارة منطقة الزراعة ونوع الأشجار وتكتمل ثمار المانجو في الغالب بعد خمسة أشهر من تكون الإزهار لذلك ننتظر ثمار المانجو في مصر بكميات كبيره في شهري يوليو وسبتمبر من كل عام.

وأضاف «أبوصدام» أن التغيرات المناخية تؤثر بالسلب على تزهير المانجو لأنها تتأثر سريعا ببرودة الجو مما يؤخر التزهير في بعض الأحيان مشيرًا إلى أن المانجو من المحاصيل التصديرية الهامة ذات العائد الاقتصادي المرتفع وأن نظام تكويد المانجو بدأ العام الماضي ويتوقع أن ينتهي العام الجاري حيث يتيح نظام التكويد تتبع المنتجات الزراعية لضمان ودقة معرفة مكان خروج المحصول.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن نظام تكويد المزارع يساهم في تحديد مكان خروج أي ثمار مصابة، حيث تصاب المانجو عادة ببعض الأمراض مثل العفن الهبابي أو الحشرات كذبابة الفاكهة والبق الدقيقي والمن وهو ما دفع بعض الدول المستوردة إلى اشتراط تبخير شحنات المانجو ببخار الماء الساخن قبل التصدير إليها للقضاء على الأمراض أو الحشرات التي قد تكون في الثمار المصدرة، موضحًا أن مصر تصدر ما يزيد عن 50 ألف طن سنويا تستوفي اشتراطات السلامة والنظافة والصحة والإجراءات التي تحددها الدول المستوردة.

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