شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: سلوك المواطنين سبب زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا»، إن هناك تعاونًا مثمرًا وقويًا منذ بداية أزمة «كورونا» بين وزارتي التعليم العالي والصحة، مؤكدة أن وجود قاعدة بيانات من الوزارتين يساعد في التعرف على الأماكن الخالية في المستشفيات، والأماكن التي من الممكن أن يتوجه لها المريض، وغيره.

وعلقت «العسال»، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج «اليوم» على فضائية «دي إم سي»، على ارتفع إصابات ووفيات فيروس «كورونا»، قائلة: «توقعنا زيادة الأرقام، ولكننا مازلنا في نطاق الأرقام المقبولة بالنسبة للوضع العالمي، رغم أن الأمر مقلق على مستوى الدولة».

وأوضحت أن زيادة الأعداد مرتبطة بسلوك المواطنين، لافتة إلى أنه ليس هناك التزام كامل بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حتى الآن.