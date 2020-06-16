شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة وسيدة تتبرعان بمصوغاتهما الذهبية لمواجهة «كورونا» في القناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة إنسانية تلقت لجنة إدارة أزمة «كورونا» الخيرية في قرية البرادعة بالقناطر الخيرية، تبرعًا من سيدة وفتاة بالقرية بخاتمين ذهبيين للمشاركة بثمنهما في توفير علاج ومستلزمات لمصابي كورونا في القرية.

وقال مصطفى برجيس، منسق اللجنة، إن التبرع الأول جاء من سيدة بالقرية مريضة سكر وأم لـ6 اولاد والتي تبرعت بخاتمها الذهبي لأعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا لتوفير العلاج مشيرًا إلى أن هناك تنافس بين أبناء القرية لتقديم المساعدات للمصابين والمخالطين لهم من أدوية وكمامات وأنابيب أكسجين.

وأضاف أن اللجنة تلقت أيضًا تبرع من إحدى الفتيات 23 عاما بخاتمها الذهبي حيث قامت ببيعة والتوجه بثمنه للجنة بعد علمها بإصابة إحدى جيرانها ومشاهدتها التنافس بين الأهالي لتقديم المساعدات للمصابين الكمامات توفير العلاج للحالات المصابة، كما تنافس الطبيبان طه وإسماعيل أبوسرية بالتبرع بأنابيب الأكسجين والكمامات.

وكانت مجموعة من عائلات وشباب وعواقل قرية البرادعة مركز القناطر، قد دشنوا لجنة أهلية لإدارة أزمة فيروس كورونا بالقرية بهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس بالقرية ومساعدة الحالات المصابة وأسرهم ونشر الوعي بين المواطنين.

وجرى الاتفاق على جمع تبرعات من خلال جمعية شباب البرادعة لتوفير 200 شنطة أدوية علاجية لغير القادرين للحالات المخالطين والمشتبه بهم بمتوسط 320 جنيها للشنطة على أن تتولى لجنة التوعية والوقاية توزيعها على المنازل تعاني من أعراض الوباء.

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