شكرا لقرائتكم خبر عن شباب ترسا ينظمون حملة توعية ضد «كورونا» بمكبرات الصوت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دشن شباب قرية ترسا بطوخ حملة توعية للمواطنين لعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى فقط للحد من انتشار فيروس كورونا. وتولى الشباب تجهيز سيارة بميكرفون والمرور في شوارع القرية لتحذير المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 46,289

تعافي 12,329

وفيات 1,672

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