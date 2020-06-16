شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 96 عامًا.. «صحة الشرقية» تعلن تعافي أكبر معمرة من فيروس كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تعافي أكبر معمرة في المحافظة من مرض كورونا وخروجها من مستشفى العزل.

وتبلغ السيدة المتعافاة 96 عاما، وتعتبر أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل في محافظة الشرقية منذ بداية ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الحالة تم خضوعها لبروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لها بالمستشفى.

وأشار إلى التنبيه على السيدة باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وأعلن وكيل الوزارة، الثلاثاء، خروج ٦٢ حالة شفاء جديدة من مستشفيات العزل، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى ٧٦٢ حالة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي والخدمات المعاونة على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.

Advertisements

خروج مسنة 96 عام من مستشفى السعديين بعد تعافيها من كورونا

خروج مسنة 96 عام من مستشفى السعديين بعد تعافيها من كورونا

خروج مسنة 96 عام من مستشفى السعديين بعد تعافيها من كورونا

خروج مسنة 96 عام من مستشفى السعديين بعد تعافيها من كورونا