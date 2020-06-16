شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يشهد تدشين أول جهاز لفصل بلازما دم المتعافين من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تدشين أول جهاز لفصل بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا المستجد بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتورة أميمة عباس، مديرة الصحة، والدكتور ايهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة.

وأشاد محافظ الفيوم بجهود وزارة الصحة لتوفير جهاز فصل بلازما الدم داخل المحافظة، ما يسهم في توفير الخدمة لأهالي المحافظة والتيسير عليهم، وعدم إنتقالهم خارج المحافظة، لافتاً إلى أن المحافظة وفرت وسائل لنقل المتبرعين قبل وبعد التبرع من جميع المراكز، بالتنسيق مع المركز الإٌقليمي لنقل الدم بالفيوم.

وأشار إلى أن المحافظة بدأت في التواصل مع المتعافين من فيروس كورونا وفقا لقاعدة البيانات بالتنسيق مع مديرية الصحة، لافتاً إلى إجراء فحص طبي شامل قبل التبرع للاطمئنان على الحالة العامة للمتبرع ومدى انطباق الشروط الصحية للتبرع، مؤكدا تدريب العاملين بالمركز على أعمال إستخدام الجهاز.

أضاف «الأنصاري» أن «عملية التبرع بالدم هي عملية إنسانية نبيلة، أجرها عند الله»، مشيراً أن الفرق الطبية بالمركز مدربة على أعلى مستوى، مؤكدًا أن التبرع يخضع للشروط الصحية الاآمنة.

وخلال الجولة، استمع محافظ الفيوم لعدد من المترددين على بنك الدم، حيث طلبت والدة مريضة بتوفير (factor) دم غير موجود بالمركز، وقام المحافظ بالتنسيق مع المركز القومي لخدمات نقل الدم بالجيزة لتوفيره فورا.

ودعا المحافظ جميع المتعافين من فيروس كورونا إلى التبرع بالبلازما لاستخدامها كأجسام مضادة لعلاج المصابين لتقوية المناعة والمساعدة في العلاج لأهلنا، مشيراً إلى توفير جميع الامكانيات لبنك الدم لسحب البلازما، مؤكداً أن سحبها يتم بطريقة سهلة وبتقنيات آمنة.

Advertisements

محافظ الفيوم يشهد تدشين أول جهاز لفصل بلازما الدم للمتعافين من فيروس "كورونا"

محافظ الفيوم يشهد تدشين أول جهاز لفصل بلازما الدم للمتعافين من فيروس "كورونا"