محافظ الفيوم يشهد تدشين أول جهاز لفصل بلازما دم المتعافين من كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يشهد تدشين أول جهاز لفصل بلازما دم المتعافين من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تدشين أول جهاز لفصل بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا المستجد بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتورة أميمة عباس، مديرة الصحة، والدكتور ايهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة.
وأشاد محافظ الفيوم بجهود وزارة الصحة لتوفير جهاز فصل بلازما الدم داخل المحافظة، ما يسهم في توفير الخدمة لأهالي المحافظة والتيسير عليهم، وعدم إنتقالهم خارج المحافظة، لافتاً إلى أن المحافظة وفرت وسائل لنقل المتبرعين قبل وبعد التبرع من جميع المراكز، بالتنسيق مع المركز الإٌقليمي لنقل الدم بالفيوم.
وأشار إلى أن المحافظة بدأت في التواصل مع المتعافين من فيروس كورونا وفقا لقاعدة البيانات بالتنسيق مع مديرية الصحة، لافتاً إلى إجراء فحص طبي شامل قبل التبرع للاطمئنان على الحالة العامة للمتبرع ومدى انطباق الشروط الصحية للتبرع، مؤكدا تدريب العاملين بالمركز على أعمال إستخدام الجهاز.
أضاف «الأنصاري» أن «عملية التبرع بالدم هي عملية إنسانية نبيلة، أجرها عند الله»، مشيراً أن الفرق الطبية بالمركز مدربة على أعلى مستوى، مؤكدًا أن التبرع يخضع للشروط الصحية الاآمنة.
وخلال الجولة، استمع محافظ الفيوم لعدد من المترددين على بنك الدم، حيث طلبت والدة مريضة بتوفير (factor) دم غير موجود بالمركز، وقام المحافظ بالتنسيق مع المركز القومي لخدمات نقل الدم بالجيزة لتوفيره فورا.
ودعا المحافظ جميع المتعافين من فيروس كورونا إلى التبرع بالبلازما لاستخدامها كأجسام مضادة لعلاج المصابين لتقوية المناعة والمساعدة في العلاج لأهلنا، مشيراً إلى توفير جميع الامكانيات لبنك الدم لسحب البلازما، مؤكداً أن سحبها يتم بطريقة سهلة وبتقنيات آمنة.
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