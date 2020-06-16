الأرصاد: ارتفاع حاد في درجات الحرارة غدا الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة تسجل 39 درجة

تتعرض جمهورية مصر العربية حالياً لموجة حارة تتأثر بها أغلب المحافظات، ويوماً بعد يوما تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه غد الأربعاء تواصل درجات الحرارة ارتفاعها بشكل كبير جدا، وسوف نوافيكم الآن في هذا المقال من خلال موقعنا عرب نيوز حالة الطقس غدا الأربعاء في مصر، فتابعوا معنا الآن.

حالة الطقس في مصر غداً الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس غد الأربعاء، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وسيسود طقس شديد الحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة في النهار، لطيفي في الليل، والرياح معتدلة تنشط غالباً، بينما تشهد السواحل الشمالية طقس حار في النهار، لطيف في الليل، والرياح معتدلة، بينما تشهد محافظات شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة في النهار مائل للحرارة في الليل.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على بعض المحافظات:

القاهرة العظمى 39 والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة.

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مطروح العظمى 26 والصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمى 42 والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 43 والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 43 والصغرى 30 درجة.