سعر الدواجن اليوم الثلاثاء.. والكيلو يسجل 22 جنيها في المزرعة

نرصد لكم متابعينا الكرام أسعار الدواجن اليوم الموافق 16 يونيو 2020، حيث تراجعت أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة بعد انتهاء موسم رمضان والعيد، فكما نعلم جيداً أن سعر الدواجن ترتفع بشكل كبير خلال شهر رمضان بسبب ارتفاع الطلب عليها، ولكن سرعان ما تراجعت الأسعار بعد انقضاء هذا الموسم بسبب الوضع الراهن في مصر حالياً.

سعر الدواجن اليوم في مصر

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 استقرار ملحوظ في الأسواق وهذا وفقاً للتقارير المعلنة من قبل شعبة الدواجن بالقاهرة، حيث سجل كيلو الدواجن البيضاء نحو 22و23 جنيها في المزرعة وهذا بفضل ارتفاع الانتاج المحلي من الدواجن، وتعتبر تلك الأسعار متراجعة نسبياً في الوقت الحالي.

بينما يصل سعر الدواجن في الأسواق بين 26.28 جنيها في الأسواق، في حين بلغ سعر كرتونة البيض 25 جنيها في الأسواق، وتصل للمستهلك بسعر 30 و34 جنيها.