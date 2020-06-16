شكرا لقرائتكم خبر عن 20 قتيلا بصفوف الجيش الهندى فى اشتباكات مع نظيره الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت اشتباكات اندلعت بين الجيشين الصينى والهندى، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 20 فى صفوف الجيش الهندي بينهم ضابط، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.

فى غضون ذلك، قال المتحدث باسم القيادة الغربية لجيش التحرير الشعبى الصينى الكولونيل "تشانغ شو لي" إن الجيش الهندى أخل بالتزاماته، وعبر مساء أمس خط السيطرة الفعلي مرة أخرى وشن عمدا هجمات استفزازية تسببت في اشتباكات عنيفة بين الجانبين وسقوط ضحايا.

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