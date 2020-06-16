شكرا لقرائتكم خبر عن 20 قتيلا بصفوف الجيش الهندى فى اشتباكات مع نظيره الصينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت اشتباكات اندلعت بين الجيشين الصينى والهندى، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 20 فى صفوف الجيش الهندي بينهم ضابط، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.
فى غضون ذلك، قال المتحدث باسم القيادة الغربية لجيش التحرير الشعبى الصينى الكولونيل "تشانغ شو لي" إن الجيش الهندى أخل بالتزاماته، وعبر مساء أمس خط السيطرة الفعلي مرة أخرى وشن عمدا هجمات استفزازية تسببت في اشتباكات عنيفة بين الجانبين وسقوط ضحايا.
وأضاف تشانغ –في تصريح مساء اليوم حول الاشتباكات بين قوات الحدود الصينية والهندية في منطقة وادي جالفان- "إن السيادة على منطقة وادي جالفان تعود دائما للصين، وإن قوات الحدود الهندية أخلت بالتزاماتها وانتهكت بشكل خطير الاتفاقيات والبروتوكولات بين البلدين حول قضايا الحدود والتوافق الذي تم التوصل إليه في المحادثات على مستوى القادة بين الجيشين وقوضت بشدة العلاقات العسكرية الصينية الهندية ومشاعر الشعبين".
وتابع تشانغ "نطالب الجيش الهندي بكبح جماح قواته على الخطوط الأمامية بشكل صارم، ووقف كافة الأعمال المخالفة والاستفزازية بشكل فوري، والعمل مع الجانب الصيني نحو نفس الهدف، والعودة إلى المسار الصحيح لحل الخلافات من خلال الحوار والمحادثات".
كانت هذه تفاصيل خبر 20 قتيلا بصفوف الجيش الهندى فى اشتباكات مع نظيره الصينى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.