شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 4 رحلات استثنائية من السعودية والكويت لإجلاء 818 عالقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة، عصر اليوم الثلاثاء، 4 رحلات طيران استثنائية قادمة من المملكة العربية السعودية والكويت على متنهم 818 راكبا مصريا من العالقين منذ انتشار وباء كورونا. وذكرت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن الرحلات الأربع سيرت منهم شركة مصر للطيران رحلتين إلى كلا من جدة والرياض.

فى حين وصلت رحلة من الرياض تابعة شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران، أما الرحلة الأخيرة والتابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة فقد كانت قادمة من الكويت، ويخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبى داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلى المقررة بـ14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.