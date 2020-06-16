السيطرة على حريق داخل محل موبيليا في عين شمس دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل محل موبيليا وأثاث في منطقة عين شمس، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل محل موبيليا وأثاث في منطقة عين شمس، وانتقلت 5 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.