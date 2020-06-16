سيدة وزوجة كلمة السر.. الشرطة تنقذ أطفال أطفيح من "كابوس الختان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن القبض على ربة منزل وزوجها؛ لاتهامهما بالاتفاق على إجراء عملية ختان لابنتهما وأخريات بمركز أطفيح جنوب الجيزة.

تحريات قطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة توصلت إلى أن المتهمين اتفقا على إجراء العملية لابنتهما وأخريات من أطفال القرية محل سكنهما، وأمكن ضبطهما، واقتيادهما إلى ديوان القسم للتحقيق.

في فبراير الماضي، أمر النائب العام بإحالة علي عبد الفضيل عياط رشوان، واثنين آخرين للمحاكمة الجنائية؛ لارتكابه جناية ختان الطفلة ندى حسن عبد المقصود، التي أفضت لوفاتها، واشتراك والديها فيها، في القضية رقم 2216 لسنة 2020 جِنَايات منْفلوط.