مأمورية في الصحراء.. رحلة 3 إدارات أمنية لإعدام 10 أفدنة بانجو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

سيارات مصفحة بلونها الزيتي المميز تليها أخرى سوداء مموهة حديثة الانضمام للخدمة على الطريق كانت محل تساؤلات أهالي مركز النوبارية بمحافظة البحيرة، بدت الأمور غير عادية مع توالي السيارات الشرطية التي شكلت رطلا أمنيا في مشهد يوحي بأن الحدث جلل.

مأمورية مكبرة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرة وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم وبمشاركة أمن البحيرة كان المشاركون فيها على موعد مع مهمة هدفها الأولى الحفاظ على الشباب من السقوط في براثن الإدمان.

تحريات رجال المباحث أثبتت تورط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية في زراعة وترويج نبات القنب "مخدر البانجو" بصورة واسعة، ويتخذان مزرعة على مساحة 10 أفدنة في مركز النوبارية وكرا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

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وتمكنت المأمورية من ضبط أحدهما بالمزرعة بحوزته مبلغ مالي وسيارة وهاتفي محمول. وجرى اقتلاع أشجار البانجو التي يتراوح ارتفاعها ما بين من متر ومتر ونصف وتجميعها وحرقها ليتحول المسطح الأخضر إلى صحراء جرداء في غضون دقائق.

وتعد تلك الضربة لتجار المواد المخرة إحدى الضربات المؤثرة التي وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدراة بوزارة الداخلية لهم، وأسقطتهم تباعا، وهو ما يحافظ على الشباب من خطر الوقوع في براثن الإدمان، ويحبط مخططات العناصر الإجرامية.