"زحمة الذروة المسائية".. تباطؤ في محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رصدتغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، كثافات مرورية في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الثلاثاء.

البداية من القطاع الدائري، سجلت الغرفة كثافات متحركة للقادم من الأوتوستراد إلى منطقة البساتين والعكس، والمتجه من مؤسسة الزكاة إلى المرج، والمتجه من المريوطية إلى المنيب.

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زحام مروري أعلى محور 26 يوليو اتجاه محور أحمد عرابي، وكثافات مرتفعة بمنطقة نفق فودافون فضلا عن تباطؤ في حركة السيارات أعلى محور صفط اللبن.

في العاصمة، رصدت الغرفة زحاما متوسطا بمحور جوزيف تيتو اتجاه كوبري الهايكستيب أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري اتجارمسيس ومن غمرة إلى رمسيس.

بالانتقال إلى محاور محافظة الجيزة، رصدت غرفة العمليات كثافات معتادة بشارعي الهرم وفيصل وميدان الجيزة، الأمر نفسه بشارعي الجامعة والسودان.