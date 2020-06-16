بالفيديو.. ماذا قدمت الداخلية في 24 ساعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: 24 ساعة لم تتوقف خلالها جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ بحملات مكبرة على مستوى الجمهورية بمشاركة مديريات الأمن. وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة مقطع فيديو يرصد نتائج حملات إدارات شرطة البيئة والمسطحات وشرطة التموين ومباحث الأموال العامة ومكافحة المخدرات. وتأتي الجهود تزامنا مع جهود الدوريات الأمنية في تطبيق حظر التجوال بدءا من الثامنة مساء وغلق المحال التجارية من السادسة مساء وفق خطة الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

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