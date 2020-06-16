تعيين "كريم سلام" مديرًا لمستشفى المنيرة العام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أصدر الدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، قرارًا بتكليف الدكتور كريم سلام، قائمًا بأعمال مدير مستشفى المنيرة العام بمنطقة السيدة زينب.
وكان "سلام" يشغل نائب مدير معهد ناصر للطوارئ والرعايات، كما شغل عدة مناصب ادارية، منها مديرًا لمستشفى الإسماعيلية النموذجي، والزهور النموذجي ببورسعيد، ومستشفيات رأس سدر وأبورديس بسيناء.
ويأتي تعيين "سلام" خلفًا للدكتور أشرف شفيع، والذي أثار جدلًا خلال الأسابيع الماضية عقب وفاة وفاة طبيب النساء المقيم الشاب وليد يحيي.
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