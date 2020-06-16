أمين "قومي الطفولة": مصر ملتزمة بدعم قضايا الطفولة في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، التزام مصر الكامل بدعم قضايا الطفولة في القارة الأفريقية، تزامنًا مع الاحتفال بيوم "الطفل الأفريقي" والذي يوافق 16 يونيو من كل عام.

وقالت السنباطي في بيان اليوم الثلاثاء: "نحن قارة واحدة وحلمنا واحد هو حماية أطفالنا"، مشيرة إلى أن الأطفال هم جوهر التنمية وأساسها، لذا يسعى المجلس جاهدا لتطوير كافة الخدمات لدعم الأطفال بكل جد وعزم لإنهاء كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهم.

وشددت "السنباطي" على دعم وتعزيز القوانين والتشريعات، فمصر دائما كانت في صدارة الدول التي صدقت على كافة المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بهذا الشأن، فكانت من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، مؤكدة على الالتزام بإنفاذ نصوص تلك المواثيق.

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وأضافت أن مصر تمتلك بنية تشريعية قوية تتسق مع كافة المواثيق الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى نظام حماية وطني على مستوى الجمهورية لدعم الأطفال المعرضين للخطر يعمل على تقديم كافة سبل الحماية ورفع الضرر وعلى اتصال دائم بخط نجدة الطفل 16000.

وأشارت السنباطي إلى أن تضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة سيؤتي بثمار أفضل من أجل التنمية مؤكدة أن مصر اتخذت خطوات جادة وملموسة نحو حماية الأطفال وانهاء العنف ضدهم، ويأتي ذلك في إطار صميم عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة حيث يسعى المجلس بصفته الجهة العليا المسئولة عن الطفولة في مصر إلى تعزيز السياسات والاستراتيجيات، حيث تم الخروج بالإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2030 بالإضافة إلى الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الاطفال، وسلسلة السياسات من أجل التغيير.

ولفتت"السنباطي" إلي أن مصر دائما لها دور محوري في دعم قضايا الطفولة في القارة وان مصر ستظل دائماً وأبداً الحصن الآمن لأطفالها.