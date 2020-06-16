الجامعة العربية تدين واقعة احتجاز وسوء معاملة مواطنين مصريين في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أعربت جامعة الدول العربية، عن إدانتها لواقعة احتجاز وسوء معاملة عدد من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة الليبية، وفقا لما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.

ورحب مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ببيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني حول مساعيها لمعرفة مصير المحتجزين المصريين، وكشف هوية الجناة وضبطهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد المصدر استعداد الجامعة للمساعدة في تقديم أي جهد يخص الحادثتين المذكورتين إذا تطلب الأمر ذلك.

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كما قال المصدر إن الجامعة العربية تتابع بانزعاج بالغ التقارير الخاصة باكتشاف عدد من المقابر الجماعية معظمها في مدينة ترهونة الليبية، خلال الأيام الماضية، وتناشد السلطات في ليبيا بإجراء تحقيق متكامل بهذا الشأن وفقاً للقانون الدولي.

ورحب المصدر بقرار وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بالمقابر الجماعية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تدعو إلى الحرص على حماية مواقع هذه المقابر من العبث، لحين التعرف على هوية الضحايا وأسباب الوفاة وإعادة جثامينهم إلى ذويهم.

ونبّه المصدر الى خطورة تكرار أعمال القتل الانتقامية على النسيج المجتمعي الليبي وعلى فرص نجاح المسار السياسي وجهود وقف إطلاق النار، كما نبّه إلى عدم مشروعية أساليب احتجاز واهانة وتعذيب المدنيين سواء كانوا من الليبيين او من جنسيات غير ليبية كوسيلة لإيصال رسائل سياسية.