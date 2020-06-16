نقابة أطباء الأسنان تعلن أول حالة وفاة بين أعضائها بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة: أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة لطبيب أسنان، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقالت النقابة عبر حسابها على فيسبوك، إن الطبيب هو أحمد يوسف عكاشة، يبلغ من العمر 59 عاما، ويعمل في مستشفى الكهرباء، وكان يعاني من أمراض مزمنة.

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