مصر | تفاصيل الجمعية العمومية لمحكمة النقض (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل الجمعية العمومية لمحكمة النقض (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار محمد رضا حسین، نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، بأنه انعقدت اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحضور أعضاء الجمعية بالبهو الرئيسي بدار القضاء العالي الذي تم إعداده مع مراعاة كافة التدابير الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة.

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس المحكمة حيث رحب بالحاضرين من الأعضاء واستعرض ما قامت به المحكمة من إنجازات طوال العام القضائي وطالبهم ببذل الجهد في إنجاز الطعون طوال مدة الصيف لسرعة الفصل ولتحقيق العدالة الناجزة لشعب مصر العظيم في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شرفت الجمعية بتقديم الشكر له على رعايته للقضاء المصري وقد تم اختيار عدد جديد من بین قضاة الاستئناف والنيابة العامة بالاقتراع السري للعمل قضاة بمحكمة النقض وإنتهت الجمعية إلى تفويض المستشار رئيس المحكمة في إدارة شئونها المدة القادمة.

وقدم المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض - رئيس نادي قضاة مصر درع نادي القضاة تكريما لرئيس المحكمة، ووجه كلمة له تضمنت: نشهد الله أنكم أديتم الأمانة على أكمل وجه، وأننا لم نجد فيكم أو منكم إلا كل الخير القضاة مصر، وكل الاستجابة والتعاون بل والمبادرة لما فيه صالح القضاء والسادة قضاة الأجلاء فتحتم أبوابكم للجميع، أحسنتم ستقبال الصغير قبل الكبير احتويتك بسعة صدركم كل صاحب حق، واستجبتم بعدلكم إلى كل صاحب مظلمة ".

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وحضر الاجتماع المستشار طه قاسم النائب الأول لرئيس المحكمة والمستشار حسين الصعيدى النائب الثاني لرئيس المحكمة والمستشارين محمود مسعود مدير نيابة النقض، وحسني عبد اللطيف رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض وأشرف مسعد المستشار الفني الرئيس المحكمة وقيادات المحكمة.