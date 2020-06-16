أخبار مصر | "شباب الصحفيين": "كذب وفبركة وادعاءات باطلة".. شعار الإخوان الإرهابية لإرباك العملية التعليمية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "شباب الصحفيين": "كذب وفبركة وادعاءات باطلة".. شعار الإخوان الإرهابية لإرباك العملية التعليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت جبهة شباب الصحفيين ان جماعة الإخوان الإرهابية لا تفوت فرصة لبث الأكاذيب والشائعات المغرضة بهدف نشر الفوضي في المجتمع.مؤكدة الجبهة علي ان هذه الجماعة المحظورة لم تألوا جهدا للتشكيك في جهود الدولة ومؤسساتهاوالتدابير التي اتخذتها لحماية المواطنين والحد من انتشار العدوي واجراءاتها لعلاج المصابين وتوفير الإمكانيات اللازمة بالمستشفيات.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: ان جماعة الإخوان الإرهابية وجدت ضالتها في إثارة اللغط والجدل العقيم حول جهود الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم لإجراء امتحانات الثانويه العامه.حيث انطلقت منابر الجماعة الجاهلة المضلة في إشاعة اخبار كاذبة حول امتناع المعلمين عن المشاركة بمراقبة لجان الامتحانات لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف طوالة، أن هذه الادعاءات ما هي إلا كذب وافتراء على المعلمين الشرفاء الذين طالما اتسمت مواقفهم بالوطنية والفداء لمصر وأهلها فهم الأمناء على شبابها.

وأشار رئيس الجبهة إلى أن الجماعة الإرهابية لم يعد لديها وازع من ضمير أو شرف فلم يكترثوا بمصير أبناءنا الطلاب ومستقبلهم ساعين إلي إرباك العملية التعليمية وتعطيل الامتحانات وإثارة الشكوك في قدرة الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية التي أعدت خطة متكاملة لتأمين الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.