أخبار مصر | عاجل| "االبحوث الفلكية" تُعلن تفاصيل مهمة عن زلزال البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل| "االبحوث الفلكية" تُعلن تفاصيل مهمة عن زلزال البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشبكة القومية للزلازل، اليوم الثلاثاء، عن هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة، داخل البحر الأحمر شعر بها سكان عدة مدن بالبحر الأحمر ومدن الصعيد.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن بيانات الهزة الأرضية كانت كالتالي:

القوة 5.2 درجة على مقياس ريختر



خط العرض 27.2087° شمالا



خط الطول 34.7044° شرقا

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العمق: 10 كم العمق: 10 كم ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات بشرية أو مادية جراء الزلزال.