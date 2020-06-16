أخبار مصر | بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن موقع volcanodiscovery، المتخص في متابعة الخريطة التفاعلية بأحدث الزلازل في جميع أنحاء، عن تعرض البحر الأحمر لهزة أرضية بقوة 5.2 بمقياس ريختير، وعمق 10 كيلومترات بعمق البحر.

ووفقًا للموقع المتخصص في إعلان خرائط الزلازل، فقد شعر سكان البحر الأحمر، والغردقة، والجونة ومكادي، وسفاجا، بالهزة الأرضية، التي امتدت توابعها إلى القاهرة.

ونشر مستخدمو التواصل الاجتماعي قبل قليل، تدوينات أكدوا خلالها شعورهم بهزة أرضية، بمناطق متفرقة، في مصر.

ولم تعلن حتى الأن أي جهة رسمية، عن الزلزال، وتوابعه.