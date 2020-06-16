أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يطالب بالالتزام بالبيانات الرسمية بشأن سد النهضة والوضع في ليبيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يطالب بالالتزام بالبيانات الرسمية بشأن سد النهضة والوضع في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، بيانًا، أكد فيه أهمية الصحافة والإعلام، في تشكيبل الوعي المصري، خاصة في ظل التحديات التي يمر بها الوطن، مطالبًا بالالتزام بالبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمختصة، عند إذاعة أو نشر أخبار تخص الوضع في ليبيا وسد النهضة، والعمليات الحربية التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء ضد الإرهاب.

وقال المجلس في بيانه، إن البلاد تمر بمنعطف خطير، وتحديات جسام في هذه المرحلة الحساسة تتعلق بأمن البلاد القومي، ممل يتطلب تضافر جهود كل القوى الوطنية.

وأضاف المجلس في بيانه، أنه نظراً لأهمية الإعلام والصحافة في تشكيل الوعي ابعام، وإمداده بالحقائق لإدراكه بمدى خطورة الوضع، فإنه يجب على الإعلام والصحافة أن تكون في مقدمة الصفوف.

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وأكد المجلس ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بكل صورها وأشكالها، بالبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمختصة عند إذاعة أو نشر أخبار تخص الوضع في ليبيا وسد النهضة، والعمليات الحربية التي تقوم بها قواتنا المسلحة الباسلة فى سيناء ضد الإرهاب.

وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بالبيانات الصادره عن وزارة الصحة، بشأن الحرب ضد الفيروس اللعين كورونا المستجد، مؤكدًا ضرورة عدم المساس أو الإساءة للأطقم الطبية في هذه الظروف الصعبة.

وطالب المجلس بالتزام الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدم نشر أو بث أي مادة أو أخبار تؤثر على وحدة وسلامة النسيج الوطني وترابط أبنائه.

وحذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سوف يتخذ الإجراءات التي كفلها له القانون ضد المخالفين، وضد أي محاولة للعبث بمقدرات الأمة، بتوقيع أقصى العقوبات والإحالة للنائب العام.