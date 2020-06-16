أخبار مصر | خلال جولة مع العناني بقصر البارون.. سفيرة بلجيكا: "أتمنى افتتاحه قبل انتهاء منصبى"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال جولة مع العناني بقصر البارون.. سفيرة بلجيكا: "أتمنى افتتاحه قبل انتهاء منصبى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قصر البارون استعدادا لافتتاحه الوشيك واستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للافتتاحات الاثرية خلال الفترة المقبلة.

وحرصت سفيرة دولة بلجيكا في القاهرة السفيرة سيبيل دي كارتييه على الانضمام إلى الجولة وزيارة القصر، وذلك لتعلقها به على المستوي الشخصي والرسمي حيث أن البارون إمبان بلجيكي الأصل، وأعربت السفيرة عن سعادتها بأعمال مشروع ترميم وتطوير القصر وتمنت أن يتم افتتاح القصر قبل انتهاء مدة منصبها كسفيرة لبلادها في القاهرة في منتصف شهر يوليو.

كما رافق الوزير خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للاثار، وإيمان زيدان مساعد الوزير للاستثمار وتنمية الموارد المالية، والاستاذ أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، والاستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

وشملت جولة الوزير الموقع العام للقصر وقاعاته المختلفة، ومنطقة البانوراما (السطح)، كما تفقد اللوحات الإرشادية المعروضة في القصر التي هي أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حي مصر الجديدة.

والجدير بالذكر أن قصر البارون مسجل بعداد الآثار الإسلامية ويتبع منطقة آثار شرق القاهرة، وهو قصر تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.