أخبار مصر | قبيل افتتاحه.. نوادر قصر البارون من الداخل (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قبيل افتتاحه.. نوادر قصر البارون من الداخل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على عدد من الصور من داخل قصر البارون، والتي تم التقاطها أثناء الجولة التفقدية صباح اليوم للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

وتفقد الوزير العربات والبوابات الإلكترونية للقصر، ونظام التأمين الإلكتروني ونظم الإضاءة الخاصة بالعرض، وأعمال تجهيز شاشات العرض المالتيميديا culturama. والتي تعرض صورًا وأفلام وثائقية عن أعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي في ذلك الوقت.

كما تعرض الشاشات أيضا صور للبارون إمبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر، إضافة إلى تفقد أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة التي تم عرضها بحديقة القصر بعد ترميمها، والسيارات القديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي التي تم وضعها بالحديقة لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

والقصر يتضمن معرض لمجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

الجدير بالذكر أن جولة الوزير صباح اليوم شهدتها، سفيرة دولة بلجيكا في القاهرة السفيرة سيبيل دي كارتييه والتي حرصت على التواجد، لتعلقها بالقصر على المستوي الشخصي والرسمي حيث أن البارون إمبان بلجيكي الأصل، وأعربت السفيرة عن سعادتها بأعمال مشروع ترميم وتطوير القصر وتمنت أن يتم افتتاح القصر قبل انتهاء مدة منصبها كسفيرة لبلادها في القاهرة في منتصف شهر يوليو.

كما رافق الوزير خلال جولته أيضًا الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وإيمان زيدان مساعد الوزير للاستثمار وتنمية الموارد المالية، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

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