أخبار مصر | خطوة بخطوة.. التسجيل على فيسبوك للتبرع بالدم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة بخطوة.. التسجيل على فيسبوك للتبرع بالدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل والاجتماعي فيسبوك، طريقة مبسطة لكيفية التبرع بالدم على فيسبوك.

واليكم الخطوات:

_ قم بزيارة قسم التبرع بالدم على الفيسبوك عبر هذا الرابط

_ قم بتسجيل الميعاد الذي تقوم بالتبرع فيه بالدم، مع عمل تذكير به.

_ شجع اصدقائك على فيسبوك على التبرع بالدم ومساعدة الآخرين.

كما ان خاصية التبرع بالدم على الفيسبوك ستعرفك ببنوك الدم القريبة منك، ويمكنك الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط .

كما يمكنك التواصل مع خدمات نقل الدم القومية عن طريق الإتصال على 15366

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، انه من بدء ظهور جائحة الكورونا مخزون الدم أمن، ومع اشتداد الحالات وزيادتها بدأ بنك الدم زيادة المخزون الأستراتيجي الخاص به.

وأضاف خلال فيديو بثته وزارة الصحة والسكان خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قدرنا نعدي فترة شهر رمضان من غير أي ازمات، مشيرا أن مصر من البلاد القليلة على مستوى العالم التي لا تعاني من خدمات نقل الدم حتى خلال الشهور الماضية، وفي طريقنا لتخزين مخزون استراتيجي للتأمين خلال الفترة القادمة.

وناشد مدير عام خدمات نقل الدم القومية، المواطنين للتبرع بالدم خلال المراكز الخاصة بخدمات نقل الدم القومية، لضمان وصول الدم لمستحقيه، مشيرا ان خدمات الدم القومية تقدم خدماتها لمرضى انيميا البحر المتوسط ومرضى الهيموفيليا، بصورة مجانية كاملة، كما توفر احتياجات المستشفيات الحكومية من الدم مجانا.

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وأشار "سراج الدين"، ان التجارب الأكلينيكية لسحب بلازما المتعافين وحقنها للمرضى تقدم ايضا لجميع الحالات بصورة مجانية.

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