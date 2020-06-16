أخبار مصر | إنفوجرافيك.. 5 أطعمة ممنوعة على مصابي كورونا أثناء العزل المنزلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. 5 أطعمة ممنوعة على مصابي كورونا أثناء العزل المنزلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تطبيق العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا من الحالات البسيطة، لتخفيف الأعباء على الأطقم الطبية والمستشفيات الحكومية، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات في الأونة الأخيرة.

وفي هذا السياق، نستعرض أبرز الأطعمة التي يجب على مصابي كورونا تجنبها أثناء فترة العزل المنزلي:

1- اللحوم الحمراء

تحتوي على دهون مشبعة تؤدي لأضرار في القلب

2- الأسماك

عنصر الزئبق والملح في السمك يتفاعل مع كورونا، ويؤدي لتدهور الحالة الصحية

3-الطهي الزائد للخضراوات والفواكه

يؤدي ذلك إلى فقدان الفيتامينات المهمة

4-أطعمة التي لا تحتوي على الجلوتين

تُسبب صعوبة في الهضم وضرر بجهاز المناعة

5- السكر الأبيض والأطعمة السكرية

تقلل من الخلايا المناعية بسبب عدم امتصاص فيتامين C

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رقم قياسي جديد لوفيات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة