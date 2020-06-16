شكرا لقرائتكم خبر عن عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ الشرقية يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020 وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة ورمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد السروي مدير المنطقة الأزهرية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي والدكتور أحمد على مدير مرفق إسعاف الشرقية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الانتهاء من تجهيز اللجان واستكمال الإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال التطهير والتعقيم داخل مقار اللجان الامتحانية والاستراحات ووضع بوابات التعقيم أمام اللجان، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية والجهات المعنية وتوفير سبل الراحة لاستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات بالإضافة إلى التأكد من توافر المواد المطهرة والكمامة الواقية والقفازات الطبية بصفة يومية والاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع القمامة أولا باول وعدم السماح بتراكمها منعا لانتشار الأوبئة والأمراض وحفاظا على البيئة والصحة العامة.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف والمستشار العسكري ورؤساء المراكز والمدن كلا فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وغرف الكنترول والتصدي لظاهرة الغش والتأكيد على تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان للتعامل مع أي أحداث طارئة، وتهيئة الأجواء المناسبة لحسن سير وانتظام الامتحانات والمقرر انطلاقها الأحد الموافق 21 يونيو 2020.

وخلال الاجتماع أكد رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية تضم ممثلا عن مديرية الصحة والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف للتعامل الفوري مع حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونقلها فورا لمستشفى الإحالة لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على الامتحانات.

بينما أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه تم تجهيز فريق طبي من الإدارات الصحية للمرور على لجان الامتحانات لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه أو إصابة بالفيروس، مطالبا مديري الإدارات التعليمية بتخصيص حجرة آمنة بكل مدسة لتجميع النفايات الطبية داخل أكياس حمراء لتقوم المديرية بنقلها للمدفن الصحي طبقا للاشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن.

من جانبه أكد الدكتور جمال سلامة، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، أن الفرع قام بتشكيل لجنان فرعية لمتابعة أي أحداث طارئة خلال أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة والأزهرية كما سيتم تواجد ممثلا عن هيئة التأمين الصحي بغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، للتعامل مع أي حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص غرفة عزل بكل مدرسة للتعامل مع أي حالات اشتباه الإصابة بالفيروس خلال فترة الامتحان

ومن جهته أشار الدكتور أحمد على مدير مرفق الإسعاف أنه تم التنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة والأزهرية حيث من المقرر تواجد مندوب في غرفة العمليات الرئيسية للتنسيق والتعامل الفوري مع الحالات المشتبه إصابتها، بالإضافة إلى أنه تم تحديد أماكن لتمركز سيارات الإسعاف أمام المدارس لنقل حالات الاشتباه أو الإصابة بالفيروس لمستشفى الإحالة لتلقي العلاج اللازم.

Advertisements

وفي نهاية الاجتماع شدد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية والمشرفة على امتحانات شهادتي الثانوية العامة والأزهرية لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب وللمراقبين ولرؤساء اللجان، متمنيًا لهم التوفيق في الامتحان وتحقيق أعلى الدرجات، مؤكدا أنه سيواصل زياراته التفقدية المفاجئة للمدارس المخصصة لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للتأكد من جاهزيتها أمام الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألف و788 طالب وطالبة مقسمين إلى 17 ألف و564 طالب وطالبه بالشعبه الأدبيّة و20 ألف و122 طالب وطالبة بشعبه العلمي علوم و7 آلاف و102 طالب وطالبه بشعبه العلمي رياضه وذلك أمام 162 لجنة رئيسية.