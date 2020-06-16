شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «العاشر من رمضان»: تنفيذ طبقة الأسفلت بمحور العبور.. ورفع كفاءة المجاورة 13 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، إنه جارٍ تنفيذ طبقة الأسفلت بطريق المحور الرابط بين شمال مدينة العاشر من رمضان غرباً ومدينة العبور الجديدة مروراً بطريق بلبيس/ العاشر من رمضان «محور العبور/ العاشر»، مشيراً إلى أنه جار استكمال الطريق من النفق أسفل الطريق الإقليمي حتى طريق بلبيس/العاشر من رمضان.

وأوضح «شاهين» أن المحور يبدأ من نهاية شارع الشباب بمدينة العبور متجهاً شرقا مخترقاً مدينة العبور الجديدة بطول ٢٧ كم تقريبا حتى النفق أسفل الطريق الإقليمي، وذلك في إطار خطة الدولة لتنفيذ شبكة طرق قومية تسهم في تحقيق السيولة المرورية والتنقل بين المدن والمحافظات المختلفة.

في السياق، قال «شاهين» إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتنسيق الموقع بالمجاورة ١٣ بالحي الثاني بالمرحلة الأولى بمدينة العاشر من رمضان، موضحاً أن الأعمال تشمل تنفيذ أرصفة وبردورات ورفع كفاءة الطرق الحالية واستحداث طرق جديدة لخدمة كل العمارات السكنية الخاصة بالحي.

وأشار إلى تنفيذ مشايات للسكان ومسار خاص بالدراجات بطول 800م بالمحيط الخارجي للمجاورة، ورفع كفاءة وزراعة المسطحات الخضراء لتكون متنفسا للسكان، وكذا رفع كفاءة شبكة الإنارة وتغيير الأعمدة واللمبات الخاصة بها إلى لمبات LED لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، كما تم تغيير شبكة الخطوط الرئيسية للمياه والوصلات المغذية لقطع الأراضي والعمارات، وشبكة الري خاصة بالمسطحات الخضراء المحيطة بالموقع.

وتابع «شاهين» أعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة محور طريق «مصر النور» وذلك بالشارع الفاصل بين المرحلتين الثانية والثالثة بالمدينة، مشدداً على ضرورة التزام الشركات المنفذة لأعمال الطرق والمشروعات بالمدينة بالبرامج الزمنية المعتمدة والمقدمة منها للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة العاملين بالموقع، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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