شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي حقوق الإنسان» يطالب بالتحقيق في الانتهاكات ضد المصريين بليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعثة الامم المتحدة بإجراء تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات التي ترتكب ضد العمال المصريين، باعتبارها مخالفة القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية مكافحة التعذيب والعمل على تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة حتي لايفلت مرتكبيها من العقاب.

وأعرب المجلس، في بيان الثلاثاء، عن قلقه إزاء الفيديو الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر تعذيب عشرات من العمال المصريين في ليبيا بمدينة ترهونة.

وأعلن المجلس أنه سيعمل مع الجهات المعنية في مصر متمثلة في وزارتي الخارجية والهجرة، لضمان حماية حقوق المواطنين المصريين والعمل على اعادتهم سالمين إلى وطنهم .