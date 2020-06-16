شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران»: 696 مليون جنيه حجم خسائر المطارات المصرية بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن خسائر المطارات على مدار الثلاثة أشهر الماضية نتيجة لجائحة فيروس «كورونا» المستجد، تقدر بنحو 696 مليون جنيه.

وأوضح محروس، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الطيران، الثلاثاء، أن خسائر مطار القاهرة «شركة ميناء القاهرة الجوي» فقط تقدر بنحو 461 مليون جنيه، ونحو 127 مليون جنيه للشركة المصرية للمطار، و93 مليون جنيه للملاحة الجوية، و20 مليون جنيه لشركة تكنولوجيا المعلومات.

كان وزير الطيران، أعلن أنه تم فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، بجميع مكاتب شركات الطيران، استعدادا للسفر مطلع يوليو.