شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2020-2021.
وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام «252» درجة للحاصلين على نسبة 90% والثانوي العام خدمات «217» درجة للحاصلين على نسبة 77.5% والثانوي الخاص «140» درجة للحاصلين على نسبة 50 % مشيرًا إلى أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم 1091 فصل دراسي.
كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2020 -2021 م وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني «صناعي – زراعي – تجاري» ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقه.
يذكر أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019- 2020 116 ألف و689 طالب وطالبه حضر منهم 116 ألف و585 طالب وطالبه ونجح منهم 116 ألف و585 طالبا وطالبة وأعداد الطلبة المنتظر نجاحهم في الدور الثاني 104 طالب وطالبة.
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