شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز خدمات الرعاية الحرجة لمواجهة «كورونا» بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا.

وقال الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير إدارة المستشفيات، في بيان، الثلاثاء، أنه بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية، تم حصر أجهزة وأسرّة العنايات المركزة بالمستشفيات داخل المحافظة للاستفادة منها في خدمات التصدي لجائحة كورونا والانتهاء من استكمال جاهزية مستشفى العريش العام بتوفير 19 سرير عناية مركزة وأوضح أن قسم العناية المركزة يضم نخبة من الأطباء المتخصصين في العديد من المجالات الطبية.

وأكد زيادة عدد أسرة قسم العزل من ١٢ إلى ٣٦ سريرا، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على مدار الساعة لعلاج المرضى، لذلك فان أفضل طريق للعلاج هي الوقاية.

وذكر أنه تم إعداد سياسة لتنظيم العلاقة بين مراكز الحجر الصحي والمستشفيات، والطب الوقائي وآليات نقل المرضى من والي المستشفيات.