شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «زراعة النواب»: الموازنة جاءت عكس التوقعات.. ونوصي بزيادة 2 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن موازنة قطاعي الزراعة والرى بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد جاءت عكس التوقعات، حيث شهدت زيادة عن الموازنات السابقة.

أضاف «الحصرى»، خلال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، الثلاثاء، أن الجميع شهد التطور في قطاع الصادرات الزراعية وتوفير الاحتياجات بالأسواق في هذه الأيام الصعبة التي يمر بها العالم، نظرا لعدم توافر بعض المنتجات في بعض الأسواق.

ووجه «الحصرى» الشكر للحكومة على زيادة الاعتمادات المخصصة في الخطة الاستثمارية لقطاع الزراعة بنحو ٥٨٦ مليون جنيه، وزيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الرى بنحو ٣٣٨ مليون جنيه.

وأوصت لجنة الزراعة باستكمال بعض المشروعات القومية بقطاع الزراعة في الموازنة الجديدة، بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لتمويل تنفيذ مشروع التحول الرقمى بنحو ١٠٠ مليون جنيه لتقديم الخدمات الزراعية إليكترونياً.

وأوصت اللجنة بزيادة الاستثمارات المقدرة لقطاع الخدمات البيطرية لدعم مشروعى التحسن الوراثى والتلقيح الصناعى كمرحلة أولى، وزيادة الاعتمادات المدرجة لبرامج الإحلال والتجديد لمعظم الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية إلى ٣٠٠ مليون جنيه.

وفيما يخص قطاع الرى، أشار «الحصري» إلى أنه تبين للجنة ضرورة تعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالديوان العام بمبلغ ١٣٣ مليون جنيه لاستكمال مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء، وتعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بـ٦٢٨ مليون جنيه قروض أجنبية لمشروع إحلال وتجديد محطات الرفع، وتعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات الصرف بـ١.٠٩ مليار جنيه بمشروع انشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى، مشيراً إلى أن إجمالى المطالبات لقطاع الرى تصل إلى نحو مليار و٨٥٦ مليون جنيه.

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