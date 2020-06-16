شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 ريختر يشعر به سكان البحر الأحمر والصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



شعر عدد من سكان مدن البحر الأحمر والصعيد بهزة أرضية، الثلاثاء، وسجلت الشبكة القومية للزلازل، هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن قوة الهزة الأرضية بلغت 5.2 درجة على مقياس ريختر، وذلك علي خط العرض 27.2087° شمالا وخط الطول 34.7044° شرقا وبعمق 10 كم، ولم يرد للجهات المسؤولة أي إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

وأكد عدد من سكان مناطق متفرقة بمدينة الغردقة حدوث هزة أرضية، حيث شعر بها سكان الأدوار العليا، واستمرت الهزة الأرضية لعدة ثوان.