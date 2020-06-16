شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يعلن أعداد مسددي عضوية 2018 و2017 و«النقل والإعادة» (نص البيان) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، أن ما أثاره عضو المجلس، عيسى أبوعيسى، على صفحات التواصل الاجتماعي، حول بيان من إدارة الحاسب الآلي بأعداد من تم إعادة قيدهم ومن سددوا سنتي 2018 و2017، وحالات النقل والإعادة والعودة من الزوال، مغلوط، وعار تماما عن الصحة.

وجاء بنص البيان: «ما يلي بيان رسمي جاءنا من إدارة الحاسب الآلي بالنقابة العامة للمحامين يتضمن عدد المحامين الذين تم تجديد اشتراكاتهم في فترة المجلس السابق، وهي في الفترة من 1/1/2020 إلى 15/3/2020، وهو 8591 عضوا»

وأضاف البيان: «وعدد المحامين الذين تم تجديد اشتراكاتهم في فترة المجلس الحالي برئاسة النقيب رجائي عطية، في الفترة من 18/3/2020 حتى تاريخ 15/6/2020، وهو 3620 عضواً، وهذه الأعداد تشمل المحامين الذين سددوا سنتي 2018 و2017، وكذلك من تم إعادة قيدهم، وأيضا حالات النقل والإعادة وحالات العودة من الزوال، وأن ما أثاره الأستاذ عيسى أبوعيسى عضو المجلس على صفحات التواصل الاجتماعي مغلوط وعار تماما من الصحة».