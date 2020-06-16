شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: الصحة ستحدد الدول المتفشي بها الوباء لإلزام ركابها بتحليل pcr والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران، إن وزارة الصحة ستقوم بتحديد الدول التي أعلنت "الصحة العالمية" تفشي فيها وباء فيروس كورونا حتي يتم إلزام الركاب الوافدين بعمل تحليل الـpcr الخاص بهم .
وقال وزير الطيران، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان، بمقر وزارة الطيران، إن الدولة المصرية لن تستطيع الزام ركاب كل الدول بإجراء التحليل سوى فقط الركاب القادمين من الدول المتفشي بها الوباء ، مشيراً إلي أنه يتم تطبيق التباعد الاجتماعي علي الطائرات أو تقليل المقاعد، وذلك بعد مراجعة المنظمات العالمية .
ويعقد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيا، لإعلان ضوابط تشغيل المطارات، والجوانب المتعلقة بقرار استئناف الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد فترة توقف دامت لنحو قرابة ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة الفيروس المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطيران: الصحة ستحدد الدول المتفشي بها الوباء لإلزام ركابها بتحليل pcr لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.