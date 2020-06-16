شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد نماذج محاكاة بمدارس العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صباح اليوم نموذج «محاكاة» بمدرسة محمد على بالسيدة زينب للإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها بجميع مدارس العاصمة على طلاب الثانوية العامة أثناء أدائهم الامتحانات التي ستبدأ يوم الأحد القادم.



وأوضحت المحاكاة كيفية الحفاظ على نظافة المحيط الخارجي للجان ومنع الإشغالات حولها، وتأمينها من الخارج وكذلك إجراءات دخول الطلاب على مسافات متباعدة وخضوعهم للكشف الحرارى، ومرورهم من بوابات التعقيم ثم اجراء عملية التفتيش عن وجود هواتف أو أجهزة الكترونية ثم عملية تعقيم الأيدي وتوزيع الكمامات قبل الصعود للجان .



وطمأن محافظ القاهرة أولياء الأمور أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم مشيرًا إلى أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظة لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة تم ربطها بغرف عمليات الجهات المعنية كمديرية الأمن والصحة والتعليم لسرعة التعامل مع أي طارئ.



وأشار محافظ القاهرة أن جميع اللجان التي ستُجرى بها الامتحانات سيتم تأمينها بالكامل من الخارج بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالإشراف على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات.



وأكد محافظ القاهرة أن كافة اللجان مزودة ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.



وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة تعليمية كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية.



وطالب محافظ القاهرة أن تقوم الإدارات التعليمية بالتواصل مع الطلاب وابلاغهم بأرقام لجانهم قبل الامتحانات لتجنب التزاحم مع وضع لوحات إرشادية واضحة في أماكن متفرقة بمقار اللجان بأرقام اللجان وتوزيعات أرقام الجلوس في كل لجنة .

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وناشد محافظ القاهرة أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصًا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان مع الالتزام بارتداء الكمامات وتباعد المسافات في حالة التواجد بعيدًا عن محيط اللجان .