شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع سير العمل داخل عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، اليوم جولة تفقدية بعدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، للاطمئنان على سير العمل داخل المنطقة الصناعية، والتأكد من استمرار عجلة الإنتاج بتلك المصانع، تزامنا مع متابعة الإجراءات الإحترازية في ضوء جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، المهندس محمود سعد رئيس جهاز المنطقة الصناعية، والمهندسة شدى إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية.

تفقد المحافظ خلال جولته للمنطقة الصناعية مجمع صناعات مصر الخير للمنسوجات، والذي تديره شركة جيزة لتنمية الصعيد، وتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، حيث يقام المصنع على مساحة 6400 متر بالإضافة إلى 600 متر مباني خدمية، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ما يقرب من 20 ألف قطعة يومياً يتم تصديرها للخارج.

وتابع المحافظ العمل داخل الشركة المتحدة لتجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية، حيث أكد حرص المحافظة على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المنطقة الصناعية والمستثمرين ودراسة إيجاد آليات لحل كافة المشكلات، بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى دخل الفرد، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

محافظ المنيا يتفقد مصانع بالمنطقة الصناعية

محافظ المنيا يتفقد مصانع بالمنطقة الصناعية

محافظ المنيا يتفقد مصانع بالمنطقة الصناعية

محافظ المنيا يتفقد مصانع بالمنطقة الصناعية

محافظ المنيا يتفقد مصانع بالمنطقة الصناعية

محافظ المنيا يتفقد مصانع بالمنطقة الصناعية