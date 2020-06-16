شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشهد محاكاة للإجراءات الاحترازية في إحدى لجان الثانوية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، تجربة عملية لإحدى نماذج لجان الثانوية العامة، في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لأداء امتحانات الثانوية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحد من انتشار العدوى للفيروس المستجد، وتحقق مناخ آمن وسلامة الطلاب خلال خوضهم امتحانات الثانوية العامة.

وخلال التجربة العملية، استعرض اللواء عادل الغضبان، مراحل تطبيق الإجراءات الاحترازية بداية من دخول الطلاب للمدارس، وقياس درجات الحرارة، وإجراءات التباعد بين الطلاب، مرورا بدخولهم للفصول الدراسية وتنظيم المقاعد بشكل يحقق مزيد من الأمان للطلاب، والتأكد من إتمام عملية التعقيم والتطهير للفصول والمدارس التعليمية التي ستشهد إجراء امتحانات الثانوية العامة .

وفى نفس السياق، أوضح محافظ بورسعيد ان هناك إجراءات مشددة تم اتخاذها بالتنسيق بين محافظة بورسعيد ووزارة التربية والتعليم لتوفير أقصى درجات السلامة والأمان للطلاب وأن هناك تعليمات بالتيسير على الطلاب وتحقيق سبل الراحة لمنع القلق والتوتر الناتج عن تداعيات الفيروس المستجد، مشيرًا إلى أن سيتم قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والمترددين على اللجان وسيتم تأجيل امتحان أي طلاب يثبت ارتفاع درجة حرارته للدور الثاني بنفس امتيازات أداء امتحان في الدور الأول، لافتا إلى متابعته أولًا بأول في هذا الشأن حتى تنتهى امتحانات الثانوية العامة في ظل هذه الظروف الراهنة بسلام.

محافظ بورسعيد يشهد تجربة عملى لإحدى نماذج لجان الثانوية العامة

محافظ بورسعيد يشهد تجربة عملى لإحدى نماذج لجان الثانوية العامة

محافظ بورسعيد يشهد تجربة عملى لإحدى نماذج لجان الثانوية العامة

محافظ بورسعيد يشهد تجربة عملى لإحدى نماذج لجان الثانوية العامة

محافظ بورسعيد يشهد تجربة عملى لإحدى نماذج لجان الثانوية العامة

محافظ بورسعيد يشهد تجربة عملى لإحدى نماذج لجان الثانوية العامة