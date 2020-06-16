شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «دعم مصر» يوصي باستمرار خطة الإصلاح الاقتصادي وخفض العجز الكلي للموازنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض النائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب)، توصيات الائتلاف بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

وقال «القصبي»، أن كل دول العالم قامت بتعديل موازنتها لتقليل حجم الخسائر لديها بسبب جائحة كورونا، وكذلك قامت الدولة المصرية واتخذت نفس التوجه للخروج بأقل الخسائر الممكنة من هذه الأزمة.

وعرض «القصبي» توصيات الائتلاف ومن بينها ضرورة استمرار خطة الإصلاح الاقتصادي وخفض العجز الكلي في الموازنة، وكذلك توزيع الاستثمارات بشكل يحقق العدالة بين المحافظات، وبما يصب في مصلحة الفئات الأكثر احتياجاً.

كما أوصى «القصبي» بأهمية توسيع المجتمع الضريبي، وتخفيف الاعتماد على زيادة الشرائح الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وكفاءة الإنفاق العام وليس حجم الإنفاق، مع أهمية التركيز على عدد من القطاعات الواعدة مثل الاتصالات والزارعة والتشييد والبناء والصناعة الدوائية، في ظل انخفاض الواردات المصرية، مع الاهتمام بقطاع الصحة والتعليم والنقل والإسكان.

ولفت «القصبي» إلى أن الموازنة الجديدة استوفق الاستحقاقات الدستورية فيما يخص قطاعي التعليم والصحة، داعياً لتفعيل قطاعات الدولة والاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا، خاصة في مجالات السياحة الدينية والصحية.

وأعلن رئيس ائتلاف دعم مصر موافقة ائتلاف الأغلبية البرلمانية على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

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