شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع النواب»: توافق على موازنات «الإنتاج الحربي» و«الداخلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه فيما يتعلق بموازنة وزارة الدفاع، فسيتم مناقشتها تفصيلاً بمجلس الدفاع الوطني، مشيرًا إلى أن اللجنة ناقشة موازنات وزارتي الإنتاج الحربي والداخلية، وانتهت إلى الموافقة على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021، وإلى التوصية بأهمية ترشيد الإنفاق الحكومي، والعمل على تقليص الاقتراض للحد من أعباء الدين في الموازنة.

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.

وفيما يخص موازنة وزارة الإنتاج الحربي، قال «عامر» إن هذه الوزارة لها دور في تلبية طلبات القوات المسلحة من أسلحة، وكذلك في مساندة الحكومة في توفير مستلزمات السوق وما تحتاج إليه، لذلك توصي اللجنة بتلبية طلبات وزارة الإنتاج الحربي في حدود المتاح، مع طلب الوزارة بترشيد الإنفاق.

وفيما يتعلق بموازنة وزارة الداخلية قررت اللجنة الموافقة عليها، وأوصت اللجنة بدعم مطالب الوزارة في موازنتها، وتلبية احتياجاتها بما يحقق تطوير قدراتها.