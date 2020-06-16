شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد» يعلن تفويضه للرئيس السيسي في أزمتي «سد النهضة» و«ليبيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ممثلاً عن حزب الوفد، إعادة تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الرد المناسب فيما يخص الأزمة الليبية، وتفويضه مجددًا في إدارة ملف سد النهضة.

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.

وأعلن «وهدان» موافقة حزب الوفد على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.