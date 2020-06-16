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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه، الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة الأعمال النهائية والتجهيزات الخاصة بمستشفى سمالوط النموذجي، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمستشفى، وذلك للوقوف على اللمسات النهائية وتلافي الملاحظات البسيطة، تمهيدا لتشغيلها رسمياً ودخولها الخدمة قريبا، للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالي المحافظة.

تفقد نائب المحافظ، كافة أقسام المستشفى بعد انتهاء أعمال التشطيبات النهائية، حيث أشار إلى أن المستشفى ستكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين موضحا أن المستشفى تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين والتي تأتى في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.

نائب محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى سمالوط النموذجي

نائب محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى سمالوط النموذجي

أوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، أن مستشفى سمالوط النموذجي، يضم 5 مبان، بمساحة إجمالية تصل إلى 9630 مترا مربعا، وتخدم 733 ألف نسمة من أهالى المحافظة، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن المستشفيات المركزية بالمحافظة، والمستشفى عبارة عن طابق ارضى وأربعة طوابق علوية حيث يضم الطابق الأرضى أقسام الطوارئ والاستقبال، و4 عيادات خارجية وصيدلية مركزية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التي تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والأشعة العادية، وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة، والمطبخ المركزي.

نائب محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى سمالوط النموذجي

ويضم الطابق الأول 10 عيادات خارجية، و38 ماكينة غسيل كلوي، و4 معامل، إلى جانب بنك الدم، وعدد من العيادات الخارجية، ويحتوى الطابق الثانى على 30 غرف إقامة للمرضى، ويحتوى الطابق الثالث على 18 غرفة إقامة، وسكن للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض، بينما يحتوي الطابق الرابع على أقسام الولادة الطبيعية و5 غرف للعمليات الجراحية، والعناية المركزة، و20 حضانة للمتبسرين، ويحتوى الطابق الخامس على مدرسة للتمريض تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.

نائب محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى سمالوط النموذجي

نائب محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى سمالوط النموذجي

يذكر أن مستشفى سمالوط النموذجي مدرجة في الخطة الاستثمارية لتطوير المستشفيات بمحافظة المنيا للعام المالى 2019- 2020، ويصل إجمالى تكلفة المشروع 247 مليونا و787 ألف جنيه، كما تم خلال العام المالى 2019- 2020 تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمبانى والتجهيزات الطبية الخاصة بالمستشفى.

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نائب محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى سمالوط النموذجي

نائب محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى سمالوط النموذجي