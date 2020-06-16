شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: «الروتين الحكومي» وراء ضعف الاستثمار في استخراج الذهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى الاهتمام بملف استخراج المعادن وخاصة الذهب الموجود بصحراء جنوب الوادي، وقال إن هذا المورد من الممكن أن يكون مورد ضخم لدعم الموازنة العامة للدولة بعملة صعبة فيما يخص الذهب.

وأضاف «عبدالعال»، أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن «بواطن الأرض بصحراء جنوب مصر تختزن الكثير من المعادن، وهناك شركات تقدمت باستثمارات كثيرة لم يتم البت في طلبات هذه الشركة حتى الآن»، موضحاً أن كميات كبيرة جداً من المعادن موجودة بمنطقة جنوب الوادي، لكن للأسف هذا الملف يتم إدارته بمعايير حكومية «روتين قاتل ومميت»، مشيراً إلى أن هناك مهنة معروفة اسمها «الذهابة» وهم إنسان يستخرجون الذهب من هذه المنطقة بأدوات بدائية جداً ومع ذلك يجدون كميات كبيرة.