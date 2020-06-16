شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إتخاذ إجراء إيقاف وسائل النقل الجماعي والسياحي من وإلي مركز الداخلة والقري التابعة من السبت القادم في حال تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، موجها بزيادة نقاط التفتيش لفرز المواطنين والكشف عليهم قبل دخولهم نطاق مركز الداخلة .

وشدد بإتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة ضد المخالطين المخالفين لإجراءات العزل المنزلي موجها بتكثيف المتابعة والرقابة على المخالطين بجميع الأحياء والقري، وناشد المحافظ جميع المواطنين للتعاون في متابعة المخالطين والإبلاغ الفوري عن المخالفين منهم وذلك لمنع نشر العدوي بين المواطنين الأصحاء.

جاء ذلك خلال رئاسته، اليوم، لاجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بالمحافظة، بحضور اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد والقيادات الرقابية والتنفيذية المعنية بالمحافظة ولجنة أزمة كورونا بمركز الداخلة عبر الفيديو كونفرانس .

ووجه الزملوط خلال الاجتماع بتطبيق تجربة توزيع الخبز على المنازل وتعميمها بالأحياء والقري من خلال تعاون الجمعيات الأهلية والمتطوعين من الشباب بمقابل مادي، وذلك لمنع التزاحم والتكدس أمام المخابز، وكذلك استمرار المتابعة والرقابة على محلات السوبر ماركت ومستودعات البوتاجاز ومنافذ بيع السلع بالأسواق للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وتحرير مخالفات فورية للمخالفين.

كما استعرض الإجتماع استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والجامعة، حيث وجه المحافظ بضرورة إجراء الكشف الطبي اللازم لجميع المراقبين سواء من داخل المحافظة أو الوافدين من خارجها قبل مباشرتهم أي أعمال، وتخصيص نزل الشباب بمدينة الخارجة إحتياطياً لإستيعاب طلاب الجامعة خلال فترة الامتحانات لتقليل الكثافة بالمدن الجامعية كإجراء احترازي للوقاية من نشر العدوي بين الطلاب .

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