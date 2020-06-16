شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط وخطوات حجز 1359 وحدة سكنية بمشروع «JANNA» في 6 مدن جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت وزارة الإسكان، باب الحجز إلكترونيًا لـ1359 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي – الأخير) بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، في 6 مدن جديدة هي 6 «أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق»، ويبدأ الحجز اعتبارًا من الساعة 10 صباح اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 وحتى الساعة 11:59 مساءً يوم الخميس 18 يونيو 2020.

وتنشر «المصري اليوم» خطوات الحجز كالتالي:

- الدخول على موقع بنك الإسكان والتعمير بكلمة المرور والرقم القومي التي تم تسجليهم في المرة الأولى عند دفع مبلغ جدية الحجز في المشروع.

- تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي:

- المحافظة.

- المدينة.

- المنطقة (المجموعة).

- نوع الوحدة.

- رقم العمارة.

- رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

4. استكمال باقي مقدم الحجز

يتم استكمال باقي مقدم الحجز خلال الفترة من 23 يونيو حتى 22 يوليو 2020.

- حال عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية، التي جرى اختيارها، يتم رد المبالغ المسددة، وفقًا لما يلي:

1. إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة، ويتم تنفيذ الطلب خلال 5 أيام عمل من تاريخ التقديم ويتم رد المبلع بذات أسلوب السداد.

2. مراعاة ما جاء في حالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط للعملاء الفائزين.

كانت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية قد فتحت الحجز في مشروع الإسكان الفاخر «جنة»، إضافة إلى مشروعات أخرى، مثل: «سكن مصر» و«دار مصر»، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم في تملك السكن الخاص.

وتستعرض «المصري اليوم» شروط وخطوات حجز الوحدات السكنية على النحو التالي:

شروط الحجز العامة:

1. أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، ويجوز التقدم للحجز بصفته وليًا طبيعيًا على قاصر أو وصي عليه بقرار وصاية.

2. لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته «الزوج والزوجة والأولاد القصر» الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وحال مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز أو التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي.

3. تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

4. تعتبر كراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

5. الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يجري تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، إذ جرى تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

6. يقر المتقدم للحجز بأنّه اطلع على الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

7. ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط، تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتماعت العمرانية الجديدة، والقوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذا كل القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليًا أو مستقبلًا.

8. لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

9. بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل حدائق بمساحات مختلفة وفقًا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع، وسيتم إتاحة الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقًا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.

خطوات حجز الوحدات:

1. التقديم

ويبدأ من اليوم حتى يوم الخميس الموافق 4 يونيو الساعة 11:59 مساءً.

- الدخول على الموقع الإلكتروني.

- استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة التفاصيل «المساحات، الأسعار، أرقام العمارات»، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل «فيديو- مكتوبة».

- ينشئ المتقدم حسابًا جديدا عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني واسم الزوجة ورقمها القومي، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة «وجه وظهر في ورقة واحدة».

- حال الحجز باسم القاصر يتم إدراج الرقم القومي الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد.

- يجرى إرسال رسالة بكلمة المرور عن طريق SMS والإيميل لاستخدامها في الدخول على الموقع بعد ذلك «دخول مستخدم حالي».

- عن طريق الضغط على مفتاح «أرغب في التقدم» ثم «استخراج رقم الاستمارة» ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

- في نهاية مراجعة البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

- يسدد العميل قيمة جدية الحجز وقدره 50 ألف جنيه مقدم الحجز، بإضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل- دفعة واحدة وغير مجزأ- على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (الرقم الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي بأحد طرق السداد التالية:

1- التحويل من حساب العميل في كل البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

2- عبر سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX).

3- التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

- سيتم إرسال رسالة sms تفيد بوصول مبلغ الحجز خلال 72 ساعة، من تحويل العميل لبنك التعمير والإسكان، وحال عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة، يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995.

2. المراجعة الخاصة بالبنك

- من الأحد 7 يونيو وحتى الاثنين 15 يونيو المقبل.

3. الحجز

- الحجز يكون اعتبارًا من الساعة 10 صباح الثلاثاء 16 يونيو 2020 وحتى الساعة 11:59 مساءً يوم الخميس 18 يونيو 2020:

- الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

- تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي:

- المحافظة.

- المدينة.

- المنطقة (المجموعة).

- نوع الوحدة.

- رقم العمارة.

- رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

4. استكمال باقي مقدم الحجز

يتم استكمال باقي مقدم الحجز خلال الفترة من 23 يونيو حتى 22 يوليو 2020.

- حال عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية، التي جرى اختيارها، يتم رد المبالغ المسددة، وفقًا لما يلي:

1. إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة، ويتم تنفيذ الطلب خلال 5 أيام عمل من تاريخ التقديم ويتم رد المبلع بذات أسلوب السداد.

2. مراعاة ما جاء في حالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط للعملاء الفائزين.

Advertisements