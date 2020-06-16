شكرا لقرائتكم خبر عن بالزغاريد.. متعافون من كورونا يحتفلون بشفائهم بـ«عزل الباجور» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل عدد من المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى عزل الباجور بشفائهم نهائيا واستعدادهم لمغادرة المستشفى، حيث سادت حالة من الفرحة بينهم عقب شفاء عدد منهم بالكامل وتحول تحاليل عدد آخر إلى سلبية وانتشرت أصوات الزغاريد بالمستشفى.

ووجه عدد من المتعافين رسائل شكر إلى الفريق الطبى من بينها: «لن ننساكم وأنتم أحسن ناس في الدنيا، وكنتم سبب شفاءنا بعد الله»، واستمع عدد منهم إلى النصائح الطبية التي سيلتزمون بها في منازلهم عقب خروجهم.

متعافون من كورونا بمستشفى ىعزل الباجور

متعافون من كورونا بمستشفى ىعزل الباجور

متعافون من كورونا بمستشفى ىعزل الباجور